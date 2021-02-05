"Олімпік домовився з Зорею про перехід Шахаба. Швидше за все, цей трансфер відбудеться сьогодні. Ми вирішили всі нюанси з президентом луганського клубу Геллером.

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Взяли справу під свій контроль і знайшли точки дотику. Олімпік отримає за Шахаба 365 тисяч доларів", – сказав Гельзін у коментарі виданню FootBoom.

Нагадаємо, Захедітабар вже давно не тренувався з основою Олімпіка. Форварда перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком була розрахована до літа цього року. Керівництво донецької команди не хотіло відпускати іранця просто так і чекало офіційної пропозиції від "мужиків". Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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