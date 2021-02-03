"У нас каждый год одна и та же задача – попасть в топ-тройку. Это задача-максимум, а минимум – попасть в пятерку. Нам на многие позиции не хватает футболистов.

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Думаю, некоторые еще прилетят на просмотр в Киев, но это будет уже позже. У нас есть скаутская группа, много видео, по которым можно посмотреть футболиста и понять, кто это.

Относительно Бенито и Каргбо Динамо не обращалось. Думаю, они доиграют до конца сезона и дальше будем смотреть. По Шахабу новой информации нет. Или останется все как есть, или будет какое-то предложение. Возвращение Шахаба в основной состав маловероятно, так как он уже подписал предварительный контракт с Зарей. Тренер его уже не видит в составе, поскольку на его место нужно наигрывать новичка", – сказал Антонов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписании предварительного контракта с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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