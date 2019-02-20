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Гельзин подтвердил, что апелляционный комитет принял иск Олимпика о дисквалификации молодежных команд

14:13 7 Читати українською
Гельзин подтвердил, что апелляционный комитет принял иск Олимпика о дисквалификации молодежных команд
Владислав Гельзин (справа) / соцсети

Президент Олимпика Владислав Гельзин подтвердил, что апелляционный комитет удовлетворил ходатайство клуба по повторному рассмотрению дела об участии молодежных команд в договорных матчах.

"Будем защищаться до конца и поддерживать каждого футболиста. Мы добились пересмотра апелляции. У нас много аргументов, чтобы решение было принято в нашу пользу. Как минимум, дисквалификация должна быть условной. Губить ребят пожизненной дисквалификацией – очень коварно.

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Если так подходить ко всем подозрительным матчам, мы вообще без молодежи останемся. Я разговаривал с ними – они меня заверили, что ничего такого не было. Надо дать им шанс. Условная дисквалификация – это тоже наказание", – сказали Гельзин Футбол NEWS.

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Договорные матчи Владислав Гельзин Владислав Гельзин Олимпик Олимпик
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