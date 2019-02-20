Гельзін підтвердив, що апеляційний комітет прийняв позов Олімпіка щодо дискваліфікації молодіжних команд

Президент Олімпіка Владислав Гельзін підтвердив інформацію, що апеляційний комітет задовольнив клопотання клубу щодо повторного розгляду справи про участь молодіжних команд у договірних матчах.

"Будемо захищатися до кінця і підтримувати кожного футболіста. Ми домоглися перегляду апеляції. У нас багато аргументів, щоб рішення було прийнято на нашу користь. Як мінімум, дискваліфікація повинна бути умовною.

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Губити хлопців довічною дискваліфікацією – дуже підступно. Якщо так підходити до всіх підозрілих матчів, ми взагалі без молоді залишимося. Я розмовляв з ними – вони мене запевнили, що нічого такого не було. Треба дати їм шанс. Умовна дискваліфікація – це теж покарання", – сказав Гельзін Футбол NEWS.

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