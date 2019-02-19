Апелляционный суд принял иск Олимпика о дисквалификации молодежных команд, – Бурбас

Журналист каналов Футбол 1/2 Игорь Бурбас рассказал о судебных рассмотрениях относительно дисквалификации молодежных команд Олимпика из-за участия в договорных матчах.

Игорь Бурбас в своем Twitter рассказал о ситуации вокруг молодежных команд Олимпика после их дисквалификации за участие в договорных матчах.

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"С молодежных команд Олимпика могут снять все подозрения в нечестной игре. Апелляционный комитет принял от клуба заявление на пересмотр скандального дела. Уже завтра начнется повторное рассмотрение с учетом новых обстоятельств", – написал Бурбас.

Напомним, что при отсутствии молодежных команд Олимпик рискует не получить аттестат на участие в УПЛ в сезоне 2019/20.

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