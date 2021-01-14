"Шахаб бойкотує тренування в дублі? Думаю, сьогодні-завтра він вже там буде тренуватися. Однак, як довго, подивимося на його самовіддачу. Є тренери дубля, які винесуть вердикт. На конкретний термін у дубль ми його не відправляли.

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Обміняти Шахаба на Перовіча? Футболіст і агент кажуть, що є така пропозиція, але ніякої конкретної і виразної пропозиції в клуб не надходило. Якщо футболіст однією ногою вже в іншому клубі і в Олімпіку більше себе не бачить, то ми не проти, щоб він пішов зараз. Але все повинно бути цивілізовано.

Раніше у нас із Зорею ніяких проблем або непорозумінь не було. Сподіваюся, і далі не буде. Але, якщо нам надійде пропозиція, яка влаштує всі сторони, готові відпустити Шахаба", – цитує Гельзіна Meta-ratings.

Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Угода нападника з Олімпіком розрахована до літа цього року. До слова, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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