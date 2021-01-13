Шахаб доводит конфликт с Олимпиком до предела – форвард пропустил тренировку дубля и уже не летит на сборы
Нападающий Захедитабар Шахаб показывает свой нрав руководству Олимпика.
Иранец не явился на тренировке молодежной команды дончан, утверждает Профутбол Digital.
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Шахабу приписывали тайные переговоры с Зарей, и руководство Олимпика решило наказать 25-летнего игрока. Форвард должен был тренироваться с дублем, пока не изменит своего отношения. Источник добавляет, что иранец не полетит с командой в Турцию на сборы, хотя Олимпик уверял об обратном.
Напомним, Шахаб вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов. Контракт нападающего с Олимпиком рассчитан до лета этого года.
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