Иранец не явился на тренировке молодежной команды дончан, утверждает Профутбол Digital.

"Клубу все равно, кого подписывать": гендиректор Зари прокомментировал возможный трансфер Шахаба

Шахабу приписывали тайные переговоры с Зарей, и руководство Олимпика решило наказать 25-летнего игрока. Форвард должен был тренироваться с дублем, пока не изменит своего отношения. Источник добавляет, что иранец не полетит с командой в Турцию на сборы, хотя Олимпик уверял об обратном.

Напомним, Шахаб вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов. Контракт нападающего с Олимпиком рассчитан до лета этого года.

"Коли сказав дітям, що йду, вони розплакалися. І я також": його сином цікавився Порту, а він припинив грати через зір