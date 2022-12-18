Генеральный директор Днепра Андрей Стеценко не отрицает, что у клуба есть немало нерешенных вопросов с бывшими игроками и тренером.

– Мирон Маркевич напомнил, что ФК Днепр задолжал ему зарплату за год и еще 30 бывшим игрокам команды.

– Так мы это не отрицаем. Долги как были, так они и есть, в частности, перед Маркевичем. Правильно Мирон Богданович говорит. Где он взял конкретную цифру в 30 игроков, сказать не могу. Но это не важно. Главное, что мы от этих долгов не отказываемся.

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– В прессе была информация, что стадион и загородную базу собираются в начале следующего года выставить на аукцион. Что вы знаете об этом?

– Об этом я узнал из прессы. Учебно-тренировочная база и Днепр-Арена являются собственностью ПриватБанка, который в связи с национализацией является государственной собственностью. Что побудило государство выставить эти два объекта на аукцион, я понятия не имею, – заявил Стеценко в комментарии FanDay.

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