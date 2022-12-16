"Как Днепр-1 может иметь связь с Днепром? Не знаю, как это может быть. Я не знаю всех этих законов. Это для меня такая команда, созданная из ничего. Время покажет.

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Я знаю, что для возрождения Днепра нужно отдавать все долги. То, что они играют на том стадионе и базе (которые принадлежат Днепру, – прим.) –– одно дело, но это совсем другая команда.

Если будет доказана связь, мне не нужно ничего требовать. Все давно решено. Днепр задолжал не только мне, но и 30 игрокам. Ничего не нужно будет подавать. Все футболисты и я в том числе подали жалобы, потому что год нам не платили деньги. Не знаю, насколько там все верно. Трудно сейчас что-либо говорить. Может, там все чисто. Если нет – тогда пусть УЕФА расследует. Увидим, как все будет разворачиваться", – сказав Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, Мирон Богданович работал с Днепром в 2014-2016 годах.

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