– Мирон Маркевич нагадав, що ФК Дніпро заборгував йому зарплату за рік і ще 30 колишнім гравцям команди.

– Так ми цього не заперечуємо. Борги як були, так вони і є, зокрема перед Маркевичем. Правильно Мирон Богданович каже. Де він узяв конкретну цифру у 30 гравців, сказати не можу. Та це й не важливо. Головне, що ми від цих боргів не відмовляємось.

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– У пресі була інформація, що стадіон та заміську базу збираються на початку наступного року виставити на аукціон. Що ви знаєте про це?

– Про це я дізнався із преси. Навчально-тренувальна база та Дніпро-Арена є власністю Приватбанку, який у зв'язку з націоналізацією є державною власністю. Що спонукало державу виставити ці два об'єкти на аукціон, я гадки не маю, – заявив Стеценко у коментарі FanDay.

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