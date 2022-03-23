Государственное бюро расследований проверит действия сотрудников таможенной службы. Инспекторов подозревают в невыполнении своих должностных обязанностей при выезде из Украины 26 февраля Григория и Игоря Суркисов.

Недавно Украинская правда сообщила, что Игорь и Григорий Суркисы уехали из Украины 26 февраля. В обоих автомобилях находились граждане призывного возраста, которым во время военного положения запрещено покидать территорию страны.

Также стало известно, что Суркисы вывезли из Украины более 17-ти миллионов долларов США наличными. Указанную сумму на украинской границе они не декларировали, а сделали это уже на венгерской стороне.

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По этому факту Государственное бюро расследований открыло против инспекторов таможенного поста "Вилок" уголовное производство. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская областная прокуратура, сообщает официальный сайт ГБР.

"26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине.

Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо денег и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось. В то же время, по предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии бизнесмены задекларировали к ввозу в страну большие суммы наличных денег.

В рамках досудебного расследования, проводимого по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло за собой тяжкие последствия) устанавливается, почему таможенники допустили незаконное перемещение через государственную границу Украины денег в крупных размерах", – говорится в заявлении ГБР.

К слову, санкция статьи, по которой открыто производство, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от 500 до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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