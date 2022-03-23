Державне бюро розслідувань перевірить дії працівників митної служби. Інспекторів підозрюють у невиконанні своїх посадових обов'язків під час виїзду з України 26 лютого Григорія та Ігоря Суркісів.

Нещодавно Українська правда повідомила, що Ігор та Григорій Суркіси виїхали з України 26 лютого. В обох автомобілях були громадяни призовного віку, яким на час воєнного стану заборонено залишати територію країни.

Також стало відомо, що Суркіси вивезли з України більше 17-ти млн доларів США готівкою. Вказану суму на українському кордоні вони не декларували, а зробили це вже на угорському боці.

Брати Суркіси, втікаючи з України, вивезли понад 17 млн доларів, громадянку Росії і двох чоловіків призовного віку, – УП

За цим фактом Державне бюро розслідувань відкрило проти інспекторів митного посту "Вилок" кримінальне провадження. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура, інформує офіційний сайт ДБР.

"26 лютого 2022 року в зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині.

Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки.

У межах досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) встановлюється, чому митники допустили незаконне переміщення через державний кордон України коштів у великих розмірах", – йдеться у заяві ДБР.

До слова, санкція статті, за якою відкрито провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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