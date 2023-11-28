Главный тренер Барселоны Хави определился с игроками, которые сыграют в пятом туре Лиги чемпионов против Порту.

Наставник "блаугранас" вызвал на встречу против португальского клуба 22 футболиста. В заявку Барселоны вернулся полузащитник Серхи Роберто, который пропускал встречу против Райо Вальекано (1:1).

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Впрочем, Хави все еще не сможет рассчитывать на двух игроков. Гави получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона, а также не сыграет основной голкипер Марк-Андре тер Штеген. Немец повредил спину и до сих пор не восстановился после международной паузы. Вратарь с 2022 года лишь раз пропускал матч "блаугранас" из-за простуды.

Напомним, что Барселона и Порту находятся в одной группе с Шахтером. Каталонцы сейчас занимают первое место с 9 очками. Столько же имеет и португальский клуб, который расположился на второй строчке, а "горняки" набрали шесть баллов.

Барселона и Порту сыграют во вторник, 28 ноября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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