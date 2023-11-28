Півзахисник Барселони Гаві розпочав тривалий процес відновлення після того, як отримав складну травму в матчі відбору до Євро-2024 проти Грузії (3:1).

У своїх соцмережах каталонці повідомили, що 19-річному іспанцю зробили операцію. Гаві зазнав повного розриву передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна та часткового відриву зовнішнього меніска.

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Як інформує AS, тривалість операції становила три години. Відновлення Гаві займе від восьми до дев'яти місяців. Вважається, що півзахисник зможе взяти учать у передсезонній підготовці каталонців влітку 2024 року, але його повернення на поле не варто очікувати раніше кінця серпня. Відповідно, хавбек пропустить залишок сезону і Євро-2024.

Нагадаємо, що Гаві отримав травму під час міжнародної паузи в матчі проти Грузії (3:1). В поточному сезоні за Барселону хавбек зіграв в 15 матчах за Барселону, забивши два голи та оформивши один асист.

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