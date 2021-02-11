Дженнаро Гаттузо оценил свое будущее в Наполи после вылета из Кубка Италии от Аталанты.

"Я ничего не знаю об увольнении, вы должны спросить клуб. Капитан корабля – это я, а когда дела идут плохо, то виноват капитан.

Последний шаг в финал Кубка Италии в видеообзоре матча Аталанта – Наполи – 3:1

Я не могу думать о матче с Ювентусом как о последнем или предпоследнем. Я должен работать и уметь доверять. Я тренер – вот и все. В случае увольнения я буду не первым и не последним, но я обязан стараться до конца", – приводит слова Гаттузо Footbal Italia.

Ранее в прессе ходили слухи, что Наполи уволит Рино, если команда проиграет Аталанте (1:3) и Ювентусу (13 февраля).

Аталанта переиграла Наполи и вышла в финал Кубка Италии – Малиновский и Коваленко в шаге от первого трофея в Бергамо