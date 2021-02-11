Последний шаг в финал Кубка Италии в видеообзоре матча Аталанта – Наполи – 3:1
В ответном матче 1/2 финала Кубка Италии Аталанта из Бергамо уверенно переиграла Наполи. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Фактически все вопросы относительно победителя дуэли "Богиня" сняла в первые 20 минут, забив дважды. Начал избиение неаполитанцев Дуван Сапата. Он получил передачу перед штрафной, вышел на ударную позицию и с дальней дистанции мощно пробил в левый угол ворот.
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Вскоре колумбиец ассистировал Маттео Пессине, который пробил в одно касание без шансов для голкипера. После перерыва команды обменялись голами. На 53-й минуте Ирвинг Лосано после суеты у ворот Аталанты сумел проткнуть мяч в ворота. А на 78-й Пессина ворвался в штрафную, выиграл борьбу за мяч у нескольких защитников и пробил мимо Оспины.
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