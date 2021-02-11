Дженнаро Гаттузо оцінив своє майбутнє в Наполі після вильоту з Кубка Італії від Аталанти.

"Я нічого не знаю про звільнення, ви повинні запитати клуб. Капітан корабля – це я, а коли справи йдуть погано, то винен капітан.

Останній крок у фінал Кубка Італії у відеоогляді матчу Аталанта – Наполі – 3:1

Я не можу думати про матч з Ювентусом як про останній чи передостанній. Я повинен працювати і вміти довіряти. Я тренер – от і все. У разі звільнення я буду не першим і не останнім, але я зобов'язаний намагатися до кінця", – наводить слова Гаттузо Footbal Italia.

Раніше у пресі були чутки, що Наполі звільнить Ріно, якщо команда програє Аталанті (1:3) і Ювентусу (13 лютого).

Аталанта переграла Наполі та вийшла у фінал Кубка Італії – Маліновський і Коваленко за крок від першого трофея в Бергамо