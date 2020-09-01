Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо не жалеет ни себя, ни своих подопечных на тренировках.

Гаттузо вместе с еще одним игроком Наполи оказался внутри круга во время выполнения игрового упражнения. Они имели отобрать мяч, пока другие партнеры перепасовывались между собой.

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Дженнаро вспомнил свои выступления за Милан, когда его боялись едва ли не все нападающие из-за жестокого стиль итальянца. Во время упражнения Гаттузо налетел на одного из игроков Наполи и сразу продолжил упражнение. Отметим, что подопечный не пострадал от этого стыка.

Напомним, Наполи под руководством Гаттузо стал обладателем Кубка Италии в сезоне 2019/20, а в Серии А неаполитанцы остались седьмыми.

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