Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо не шкодує ні себе, ні своїх підопічних на тренуваннях.

Гаттузо разом із ще одним гравцем Наполі опинився всередині кола під час виконання ігрової вправи. Вони мали відібрати м'яч, поки інші партнери перепасовувались між собою.

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Дженнаро пригадав свої виступи за Мілан, коли його боялись ледь не всі нападники через жорстокий стиль італійця. Під час вправи Гаттузо налетів на одного з гравців Наполі та одразу продовжив вправу. Зазначимо, що підопічний не постраждав від цього стику.

Нагадаємо, Наполі під керівництвом Гаттузо став володарем Кубка Італії в сезоні 2019/20, а в Серії А неаполітанці залишились сьомими.

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