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Гаттузо стал претендентом на пост главного тренера Удинезе

15:54 6 Читати українською
Гаттузо стал претендентом на пост главного тренера Удинезе
Дженнаро Гаттузо / ФК Милан

Бывший тренер Милана Дженнаро Гаттузо получил новый вариант продолжения тренерской карьеры.

Боссы Удинезе недовольно результатами команды под руководством Игоря Тудора и готово отправить его в отставку, информирует Football Italia.

Гаттузо может возглавить Сампдорию

Отмечается, что решение о будущем хорватского специалиста во главе фриульцев станет известно в ближайшее время. В случае отставки главным претендентом на пост главного тренера является Дженнаро Гаттузо.

Напомним, легенда Милана возглавлял "россонери" с ноября 2017 до мая 2018.

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Теги
Италия Игор Тудор Игор Тудор Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Удинезе Удинезе Милан Милан
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