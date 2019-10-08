Гаттузо может возглавить Сампдорию

Бывший игрок и тренер Милана Дженнаро Гаттузо вскоре может найти новое место работы в чемпионате Италии.

Легендарный экс-опорник сборной Италии получил предложение от Сампдории, информирует журналист Николо Шира.

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Президент генуэзцев Массимо Ферреро надеется, что именно Гаттузо станет заменой Эусебио Ди Франческо, которого уволили после провального старта в чемпионате. Сампдория занимает последнюю строчку Серии А с тремя очками после семи туров. Источник уверяет, что переговоры между клубом и экс-рулевым Милана уже начались.

Напомним, ранее Гаттузо отказался от предложения возглавить Дженоа – заклятого врага Сампдории.

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