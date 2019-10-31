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Гаттузо став претендентом на посаду головного тренера Удінезе

15:52 309 Читать на русском
Гаттузо став претендентом на посаду головного тренера Удінезе
Дженнаро Гаттузо / ФК Мілан

Колишній тренер Мілана Дженнаро Гаттузо отримав новий варіант продовження тренерської кар'єри.

Боси Удінезе незадоволене результатами команди під керівництвом Ігоря Тудора та готове відправити його у відставку, інформує Football Italia.

Гаттузо може очолити Сампдорію

Зазначається, що рішення щодо майбутнього хорватського фахівця на чолі фріульців стане відоме найближчим часом. У випадку відставки головним претендентом на посаду головного тренера є Дженнаро Гаттузо.

Нагадаємо, легенда Мілана очолював "россонері" з листопада 2017 до травня 2018 року.

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Італія Ігор Тудор Ігор Тудор Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Удінезе Удінезе Мілан Мілан
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