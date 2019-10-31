Гаттузо став претендентом на посаду головного тренера Удінезе

Колишній тренер Мілана Дженнаро Гаттузо отримав новий варіант продовження тренерської кар'єри.

Боси Удінезе незадоволене результатами команди під керівництвом Ігоря Тудора та готове відправити його у відставку, інформує Football Italia.

Гаттузо може очолити Сампдорію

Зазначається, що рішення щодо майбутнього хорватського фахівця на чолі фріульців стане відоме найближчим часом. У випадку відставки головним претендентом на посаду головного тренера є Дженнаро Гаттузо.

Нагадаємо, легенда Мілана очолював "россонері" з листопада 2017 до травня 2018 року.

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