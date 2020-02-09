Гаттузо раскритиковал игроков Наполи за отсутствие характера

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо оценил выступление своих подопечных в матче против Лечче (2:3).

"Можно терять свои возможности, но проблема в том, что команда очень нежная эмоционально. Я пытался выиграть, выпустил больше игроков в атаку, чтобы добавить что-то новое, но нам не хватает ярости и организованности. Это наша самая большая проблема прямо сейчас.

Впечатляющая бисиклета и роскошный гол со штрафного в видеообзоре матча Наполи – Лечче – 2:3

Самое большое разочарование в том, что фанаты вернулись на Сан-Паоло и заслужили лучшее выступление от нас. Мы должны научиться играть все 90 минут, а не 30. Команда явно выглядит напуганной", – приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, после 23 туров Наполи занимает 11 строчку Серии А, имея в своем активе 30 очков.

Лацио победил Парму и вышел на вторую позицию, Лечче без Шахова перестрелял Наполи: 23-й тур Серии А, воскресенье