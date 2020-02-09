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Гаттузо раскритиковал игроков Наполи за отсутствие характера

22:33 31 Читати українською
Гаттузо раскритиковал игроков Наполи за отсутствие характера
Дженнаро Гаттузо / Твиттер Наполи

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо оценил выступление своих подопечных в матче против Лечче (2:3).

48’ Аркадиуш Милик
90’ Хосе Кальехон
 
Джанлука Лападула 29’
Джанлука Лападула 61’
Марко Манкозу 83’
29’ Джанлука Лападула
48’ Аркадиуш Милик
61’ Джанлука Лападула
83’ Марко Манкозу
90’ Хосе Кальехон

"Можно терять свои возможности, но проблема в том, что команда очень нежная эмоционально. Я пытался выиграть, выпустил больше игроков в атаку, чтобы добавить что-то новое, но нам не хватает ярости и организованности. Это наша самая большая проблема прямо сейчас.

Впечатляющая бисиклета и роскошный гол со штрафного в видеообзоре матча Наполи – Лечче – 2:3

Самое большое разочарование в том, что фанаты вернулись на Сан-Паоло и заслужили лучшее выступление от нас. Мы должны научиться играть все 90 минут, а не 30. Команда явно выглядит напуганной", – приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Напомним, после 23 туров Наполи занимает 11 строчку Серии А, имея в своем активе 30 очков.

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Наполи Наполи Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполи - Лечче
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