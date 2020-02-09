Сассуоло благодаря голу Бога на последних минутах одержал волевую победу над СПАЛом: 23-й тур Серии А, воскресенье

В рамках матча 23-го тура чемпионата Италии СПАЛ потерпел досадное поражение от Сассуоло. Отчёт об этом и других матчах дня читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 23-й тур

СПАЛ – Сассуоло – 1:2

Голы: Бонифаци, 23 – Капуто, 65 (пен), Бога, 90

Брешия – Удинезе – начало в 16:00

Дженоа – Кальяри – начало в 16:00

Наполи – Лечче – начало в 16:00

Парма – Лацио – начало в 19:00

Интер – Милан – начало в 21:45

Тур открывал поединок в Ферраре между СПАЛом и Сассуоло. Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма после подачи со стандарта и удачного отскока на Бонифаци – Кевин забил с метра в пустые ворота. До перерыва счёт не изменился, однако во втором тайме игра пошла на встречных курсах. Это привело к голу Сассуоло с пенальти на 65-й минуте (его заработал Бога), который реализовал Капуто.

Петанья через несколько минут мог принести победу СПАЛу ударом метров с 18-ти – Консильи перевёл мяч в штангу. В дальнейшем матч выровнялся, но на 90-й минуте гости смогли забить второй гол усилиями Бога, замкнувшего классный навес Беррарди на левый край штрафной. Феррарцы капитулировали.

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