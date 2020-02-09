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Впечатляющая бисиклета и роскошный гол со штрафного в видеообзоре матча Наполи – Лечче – 2:3

19:27 68 Читати українською
Впечатляющая бисиклета и роскошный гол со штрафного в видеообзоре матча Наполи – Лечче – 2:3
Наполи – Лечче – 2:3 – видео голов и обзор матча

Наполи и Лечче подарили настоящее зрелище в 23 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

48’ Аркадиуш Милик
90’ Хосе Кальехон
 
Джанлука Лападула 29’
Джанлука Лападула 61’
Марко Манкозу 83’
29’ Джанлука Лападула
48’ Аркадиуш Милик
61’ Джанлука Лападула
83’ Марко Манкозу
90’ Хосе Кальехон

Гости смогли получить преимущество в первом тайме, но после перерыва Милик сравнял счет. Праздник Наполи длился недолго – Лападула и Манкозу шокировали команду Гаттузо двумя голами. Стоит отметить роскошный дальний удар со штрафного от 31-летнего хавбека, который не оставил шансов голкиперу.

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Ответ Наполи также был красивым. Мяч поднялся в воздух после рикошета от защитника, и Кальехон роскошным ударом через себя расстрелял сетку ворот. На большее "партенопейцев" не хватило – домашнее поражение 2:3.

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