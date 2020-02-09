Впечатляющая бисиклета и роскошный гол со штрафного в видеообзоре матча Наполи – Лечче – 2:3

Наполи и Лечче подарили настоящее зрелище в 23 туре Серии А. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Гости смогли получить преимущество в первом тайме, но после перерыва Милик сравнял счет. Праздник Наполи длился недолго – Лападула и Манкозу шокировали команду Гаттузо двумя голами. Стоит отметить роскошный дальний удар со штрафного от 31-летнего хавбека, который не оставил шансов голкиперу.

Лечче без Шахова перестрелял Наполи, Пандев принёс Дженоа победу над Кальяри: 23-й тур Серии А, воскресенье

Ответ Наполи также был красивым. Мяч поднялся в воздух после рикошета от защитника, и Кальехон роскошным ударом через себя расстрелял сетку ворот. На большее "партенопейцев" не хватило – домашнее поражение 2:3.