Гаттузо розкритикував гравців Наполі за відсутність характеру

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо оцінив виступ своїх підопічних у матчі проти Лечче (2:3).

"Можна втрачати свої нагоди, але проблема в тому, що команда дуже ніжна емоційно. Я намагався виграти, випустив більше гравців у атаку, щоб додати щось нове, але нам не вистачає люті і організованості. Це наша найбільша проблема прямо зараз.

Вражаюча бісіклета і розкішний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Наполі – Лечче – 2:3

Найбільше розчарування в тому, що фанати повернулися на Сан-Паоло і заслужили кращий виступ від нас. Ми повинні навчитися грати всі 90 хвилин, а не 30. Команда явно виглядає наляканою", – наводить слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Нагадаємо, після 23 турів Наполі посідає 11 сходинку Серії А, маючи у своєму активі 30 очок.

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