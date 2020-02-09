toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - БОРАЦ БАНЯ-ЛУКА ІНТЕР - МІЛАН

Гаттузо розкритикував гравців Наполі за відсутність характеру

9 лютого 22:33 106 Читать на русском
Гаттузо розкритикував гравців Наполі за відсутність характеру
Дженнаро Гаттузо / Твіттер Наполі

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо оцінив виступ своїх підопічних у матчі проти Лечче (2:3).

48’ Аркадіуш Мілік
90’ Хосе Марія Кальєхон
 
Джанлука Лападула 29’
Джанлука Лападула 61’
Марко Манкозу 83’
29’ Джанлука Лападула
48’ Аркадіуш Мілік
61’ Джанлука Лападула
83’ Марко Манкозу
90’ Хосе Марія Кальєхон

"Можна втрачати свої нагоди, але проблема в тому, що команда дуже ніжна емоційно. Я намагався виграти, випустив більше гравців у атаку, щоб додати щось нове, але нам не вистачає люті і організованості. Це наша найбільша проблема прямо зараз.

Вражаюча бісіклета і розкішний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Наполі – Лечче – 2:3

Найбільше розчарування в тому, що фанати повернулися на Сан-Паоло і заслужили кращий виступ від нас. Ми повинні навчитися грати всі 90 хвилин, а не 30. Команда явно виглядає наляканою", – наводить слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Нагадаємо, після 23 турів Наполі посідає 11 сходинку Серії А, маючи у своєму активі 30 очок.

Лаціо переміг Парму та вийшов на другу позицію, Лечче без Шахова перестріляв Наполі: 23-й тур Серії А, неділя

blog_ava
"Динамо – це спонтанщина, я не хотів там грати": Морозюк жорстко розкритикував киян
9 лютого
7128
Теги
Наполі Наполі Італія Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполі - Лечче
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
21
год
:
49
хв
Реал Сосьєдад
22:00
Мірандес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук