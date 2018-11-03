Гаттузо откровенно рассказал о конфликте с Монтоливо

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями накануне матча 11-го тура Серии А против Удинезе.

"Мы потеряли несколько важных игроков, однако попали в зону Лиги Чемпионов. Мы долго боролись для этого и хотим удержать позицию.

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У меня всегда были проблемы с Удинезе и уверен, что матч в воскресенье не станет исключением. Удинезе верит в себя, и мы должны.

Больше всего я ненавижу сплетни. У меня никогда не было конфликта с Монтоливо. Он тренировался со всеми, а после этого я делал свой выбор. Я взял его на матч, у нас много травмированных. Надеюсь он покажет себя хорошо", – цитирует Гаттузо официальный сайт Милана.

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