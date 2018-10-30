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"А вы что хотите, чтобы Рино выигрывал каждый матч?", - Пирло поддержал Гаттузо

19:22 19 Читати українською
"А вы что хотите, чтобы Рино выигрывал каждый матч?", - Пирло поддержал Гаттузо
Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо / фото из соцсетей

Экс-игрок сборной Италии Андреа Пирло стал на защиту своего бывшего одноклубника, а ныне наставника Милана Дженнаро Гаттузо.

"А вы что хотите, чтобы Рино выигрывал каждый матч? Я смотрел последний матч Милана, в котором они обыграли Сампдорию. Я действительно увлекся игрой "россонери". Они играли в хороший футбол и очень решительно отреагировали на пропущенные голы.

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Это очень важный сигнал. Команда сплотилась вокруг общей цели. Несправедливо просить эту молодую команду достать до Луны. У них есть реальная цель – попадание в Лигу Чемпионов. И я уверен, что они до самого конца будут сражаться ради этого", – цитирует Пирло Gazzetta dello Sport.

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Милан - Сампдория: Воскресенье 28 октября 2018

Милан
Матч окончен
3 : 2
Сампдория
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Андреа Пирло Андреа Пирло Милан Милан Италия Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Милан - Сампдория
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