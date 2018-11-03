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Гаттузо відверто розповів про конфлікт з Монтоліво

18:42 293 Читать на русском
Гаттузо відверто розповів про конфлікт з Монтоліво
Дженнаро Гаттузо / фото: ФК Мілан

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями напередодні матчу 11-го туру Серії А проти Удінезе

"Ми втратили кілька важливих гравців, однак потрапили в зону Ліги Чемпіонів. Ми довго боролися для цього і хочемо утримати позицію.

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У мене завжди були проблеми з Удінезе і впевнений, що матч у неділю не стане винятком. Удінезе вірить в себе, і ми також повинні.

Найбільше я ненавиджу плітки. У мене не було ніколи конфлікту з Монтоліво. Він тренувався з усіма, а після цього я робив свій вибір. Я взяв його на матч, у нас багато травмованих. Сподіваюся він покаже себе добре", – цитує Гаттузо офіційний сайт Мілана.

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Італія11 турФріулі (Удіне)

Удінезе - Мілан: Неділя 04 листопада 2018

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Теги
Італія Удінезе - Мілан Ріккардо Монтоліво Ріккардо Монтоліво Мілан Мілан Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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