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Гаттузо отказался возглавить Дженоа

09:28 19 Читати українською
Гаттузо отказался возглавить Дженоа
Дженнаро Гаттузо / Фото из открытых источников

Экс-игрок Милана отклонил предложение Дженоа и ждет приглашения от топ-клуба.

 

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо не возглавит Дженоа, сообщает Corriere dello Sport.

Милан может вернуть Гаттузо после провального старта в Серии А

41-летний специалист отклонил предложение, которое ему сделали "грифоны". Теперь в клубе рассматривают возможность приглашения на пост наставника команды Тьягу Мотты. Руководство Дженоа может уволить главного тренера команды Аурелио Андреаццоли уже после ближайшего матча чемпионата, в случае, если "красно-синие" проиграют Милану.

В турнирной таблице итальянской Серии А Дженоа занимает восемнадцатое место – в активе команды 5 очков.

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