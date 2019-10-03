Гаттузо отказался возглавить Дженоа

Экс-игрок Милана отклонил предложение Дженоа и ждет приглашения от топ-клуба.

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо не возглавит Дженоа, сообщает Corriere dello Sport.

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41-летний специалист отклонил предложение, которое ему сделали "грифоны". Теперь в клубе рассматривают возможность приглашения на пост наставника команды Тьягу Мотты. Руководство Дженоа может уволить главного тренера команды Аурелио Андреаццоли уже после ближайшего матча чемпионата, в случае, если "красно-синие" проиграют Милану.

В турнирной таблице итальянской Серии А Дженоа занимает восемнадцатое место – в активе команды 5 очков.

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