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Наполи в сложном поединке одолел Брешию: 6-й тур Серии А, матчи воскресенья

15:29 28 Читати українською
Наполи в сложном поединке одолел Брешию: 6-й тур Серии А, матчи воскресенья
Наполи – Брешия – 2:1 / фото твиттер ФК Наполи

В воскресном матче 6-го тура Наполи дома переиграл Брешию (2: 1). Отчет матча читайте на Футбол 24.

Чемпионат Италии 2019/20, 6-й тур

Наполи – Брешия – 2:1

Голы: Мертенс, 13, Манолас, 45+5 – Балотелли, 67

Лацио – Дженоа – начало матча в 16:00

Лечче – Рома – начало матча в 16:00

Удинезе – Болонья – начало матча в 16:00

Кальяри – Верона – начало матча в 19:00

Милан – Фиорентина – начало матча в 21:45

В Неаполь приехали гости из Брешии. Хозяева не медлили и уже на 13-й минуте Мертенс после скидки Кальехона открыл счет во встрече. Еще до перерыва неаполитанцы удвоили свое преимущество – lдлинная подача с углового нашла Максимовича, тот продолжил головой на Маноласа, а последний переправил сферу в ворота. После перерыва гости сумели отыграть один мяч. Марио Балотелли после подачи с углового от Тонали головой точно пробил в угол ворот – 2:1. Более команды не забивали – победа Наполи в итоге.

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