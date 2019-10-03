Гаттузо відмовився очолити Дженоа

Екс-гравець Мілана відхилив пропозицію Дженоа і чекає на запрошення від топ-клубу.

Колишній головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо не очолить Дженоа, повідомляє Corriere dello Sport.

Мілан може повернути Гаттузо після провального старту у Серії А

41-річний фахівець відхилив пропозицію, яку йому зробили "грифони". Тепер у клубі розглядають можливість із запрошенням на посаду наставника команди Тьягу Мотти. Керівництво Дженоа може звільнити головного тренера команди Ауреліо Андреаццолі вже після найближчого матчу чемпіонату, у випадку, якщо "червоно-сині" програють Мілану.

У турнірній таблиці італійської Серії А Дженоа посідає 18-е місце – в активі команди 5 очок.

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