Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо в своем стиле прокомментировал победу своих подопечных над Удинезе (2:1) в 17 туре Серии А.

"Команда живет и борется. Но нам нужно играть в свой лучший футбол, ведь у нас большие цели. В среду мы проиграли в матче со Специей (1:2). Поэтому нам было сложно вернуться на победный путь. Но я рад, что мы смогли достичь нужного результата.

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Я не злюсь на своих игроков, когда у них что-то не получается. Но мне не нравится, что мы не чувствуем опасность. Мы постоянно теряем такие моменты. Я не хочу, чтобы мы так действовали. После пропущенных мячей наши защитники начинают высказываться друг к другу. Но мы должны работать как одна команда.

Мы хотим играть в красивый футбол, но иногда уродливый тоже нужен. Наполи не может всегда быть Брэдом Питтом. Иногда надо быть уродливым, как я", – цитирует Гаттузо Football Italia.

К слову, Наполи благодаря победе поднялся на 5 место в Серии А, набрав 31 пункт.

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