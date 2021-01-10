"Команда жива і бореться. Але нам потрібно грати в свій найкращий футбол, адже у нас великі цілі. У середу ми програли в матчі зі Спецією (1:2). Тому нам було складно повернутися на переможний шлях. Але я радий, що ми змогли досягти потрібного результату.

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Я не злюся на своїх гравців, коли у них щось не виходить. Але мені не подобається, що ми не відчуваємо небезпеку. Ми постійно втрачаємо такі моменти. Я не хочу, щоб ми так діяли. Після пропущених м'ячів наші захисники починають висловлюватись один до одного. Але ми повинні працювати, як одна команда.

Ми хочемо грати в прекрасний футбол, але іноді гидкий теж потрібен. Наполі не може завжди бути Бредом Піттом. Іноді треба бути гидким, як я", – цитує Гаттузо Football Italia.

До слова, Наполі завдяки перемозі піднявся на 5 сходинку в Серії А, набравши 31 пункт.

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