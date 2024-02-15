"Я бы не сказал, что Марсель большой фаворит. Да, по имени, марке, может, и фаворит, но у Марселя сейчас проблемы в чемпионате, поэтому шансы примерно равны.

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Единственное преимущество Марселя – это игровой тонус, потому что чемпионат Франции в разгаре, а Шахтер только будет втягиваться. Также на стороне французов опытность игроков, ведь Шахтер это, по большому счету, молодая команда. Нашим преимуществом, я считаю, будет недооценка со стороны соперника. Марсель вряд ли ожидает многого от Шахтера, и этим нужно воспользоваться.

Мне кажется, Пушич еще мало чего изменил в игре Шахтера. Ему нужно немного времени. Не стоит особо обращать внимания на игру на сборах, это всего лишь подготовительный процесс. Мне бы хотелось, чтобы Шахтер больше играл на атаку, потому что при Йовичевиче и ван Леувене этого было маловато. Хочется увидеть больше разнообразных действий.

У Марселя в основном атлетичные игроки, это вязкая команда. Я думаю, что они не дадут играть Шахтеру первым номером и сами вряд ли так будут играть. Скорее всего, первый матч будет ознакомительным для обеих команд, мы увидим вязкую игру в центре поля. И Шахтер, и Марсель будут опасаться друг друга.

Гаттузо и Пушич – это два новичка в большом футболе. Они еще ничего не достигли. Поэтому не стоит ожидать какого-то тренерского противостояния.

Первая игра будет не очень яркая. Поставлю на 0:0 или 1:1. Что касается двухматчевого противостояния, то я, как патриот, буду болеть за Шахтер. Рискну предположить, что донецкая команда выиграет во второй игре и пройдет дальше. Шансы у нас есть", – сказал Воробей в комментарии Українському футболу.

Напомним, первый матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Марселем состоится уже сегодня, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

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