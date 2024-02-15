"Я б не сказав, що Марсель великий фаворит. Так, за ім'ям, маркою, може, і фаворит, але у Марселя зараз проблеми в чемпіонаті, тому шанси приблизно рівні.

"У всіх є чорна смуга": лідер Марселя побоюється Шахтар, тримаючи в запасі план Б

Єдина перевага Марселя – це ігровий тонус, тому що чемпіонат Франції в розпалі, а Шахтар тільки буде втягуватися. Також на боці французів досвідченість гравців, адже Шахтар це, за великим рахунком, молода команда. Нашою перевагою, я вважаю, буде недооцінка з боку суперника. Марсель навряд чи очікує багато від Шахтаря, і цим потрібно скористатися.

Мені здається, Пушіч ще мало чого змінив у грі Шахтаря. Йому потрібно трохи часу. Не варто особливо звертати уваги на гру на зборах, це всього лише підготовчий процес. Мені б хотілося, щоб Шахтар більше грав на атаку, тому що за Йовічевіча і ван Леувена цього було замало. Хочеться побачити більше різноманітних дій.

У Марселя в основному атлетичні гравці, це в'язка команда. Я думаю, що вони не дадуть грати Шахтарю першим номером і самі навряд чи так будуть грати. Швидше за все, перший матч буде ознайомчим для обох команд, ми побачимо в'язку гру в центрі поля. І Шахтар, і Марсель побоюватимуться один одного.

Гаттузо і Пушіч – це два новачки у великому футболі. Вони ще нічого не досягли. Тому не варто очікувати якогось тренерського протистояння.

Перша гра буде не дуже яскрава. Поставлю на 0:0 або 1:1. Що стосується двоматчевого протистояння, то я, як патріот, вболіватиму за Шахтар. Ризикну припустити, що донецька команда виграє в другій грі і пройде далі. Шанси у нас є", – сказав Воробей у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, перший матч за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем відбудеться вже сьогодні, 15 лютого, у німецькому Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Шахтар – Марсель: анонс матчу плей-офф Ліги Європи