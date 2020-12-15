Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо высказался об отношениях со своими игроками после победы в матче 11-го тура Серии А против Сампдории (2:1).

"Думаю, иногда футболисты меня любят, а иногда, наверное, утром, прежде всего, достают мою фотографию и плюют на нее.

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Я сам был игроком, и я никогда не обижаюсь. Мне кажется, они ценят это. Я не вру футболистам, ничего не скрываю, всегда говорю правду", – цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Наполи за 11 туров Серии А набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. В Лиге Европы подопечные Дженнаро Гаттузо заняли первое место в своей группе, потерпев лишь одно поражение.

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