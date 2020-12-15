Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо висловився про відносини зі своїми гравцями після перемоги в матчі 11-го туру Серії А проти Сампдорії (2:1).

"Думаю, іноді футболісти мене люблять, а іноді, напевно, вранці насамперед дістають мою фотографію і плюють на неї.

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Я сам був гравцем, і я ніколи не ображаюся. Мені здається, вони цінують це. Я не брешу футболістам, нічого не приховую, завжди говорю правду", – цитує Гаттузо Football Italia з посиланням на Sky Sport.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Наполі за 11 турів Серії А набрав 23 очки та посідає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. У Лізі Європи підопічні Дженнаро Гаттузо посіли перше місце у своїй групі, зазнавши лише однієї поразки.

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