toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ОЛИМПИК - ШАХТЕР БАВАРИЯ - ХОФФЕНХАЙМ

Гаттузо: Для меня Анчелотти больше, чем тренер

07:30 8 Читати українською
Гаттузо: Для меня Анчелотти больше, чем тренер
Дженнаро Гаттузо и Карло Анчелотти / FourFourTwo

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо вспомнил свое сотрудничество с Карло Анчелотти перед матчем 2 тура Серии А с Наполи, который возглавляет известный специалист.

"Будет тяжелая игра. Вчера разговаривал с Карло Анчелотти. Мы с ним в прекрасных отношениях. Он был для меня больше, чем тренер, я звонил ему в самые трудные времена. Я могу только учиться у него.

Анчелотти: Скудетто – не утопия

Пресса говорит, что мы с Карло разные по характеру, но когда он играл, он был бойцом, который был последним, кто сдавался. Как тренер Анчелотти похож на Нерео Рокко. Он будет разговаривать с игроками после тренировок, стоять с ними, и я никогда не слышал, чтобы они говорили что-то плохое о Карло ", – цитирует Гаттузо FourFourTwo.

Милан определился с новым капитаном

Италия2 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Милан: Суббота 25 августа 2018

Наполи
до матча
18
час
:
47
мин
Милан
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Карло Анчелотти Карло Анчелотти Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Наполи - Милан Милан Милан Наполи Наполи Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
17
мин
Ювентус
19:00
Лацио
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук