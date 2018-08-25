Гаттузо: Для меня Анчелотти больше, чем тренер

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо вспомнил свое сотрудничество с Карло Анчелотти перед матчем 2 тура Серии А с Наполи, который возглавляет известный специалист.

"Будет тяжелая игра. Вчера разговаривал с Карло Анчелотти. Мы с ним в прекрасных отношениях. Он был для меня больше, чем тренер, я звонил ему в самые трудные времена. Я могу только учиться у него.

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Пресса говорит, что мы с Карло разные по характеру, но когда он играл, он был бойцом, который был последним, кто сдавался. Как тренер Анчелотти похож на Нерео Рокко. Он будет разговаривать с игроками после тренировок, стоять с ними, и я никогда не слышал, чтобы они говорили что-то плохое о Карло ", – цитирует Гаттузо FourFourTwo.

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