Анчелотти: Скудетто – не утопия

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти оценил шансы своей команды на победу в чемпионате.

"Есть мечты, а потом есть утопии. Выбирать утопию рискованно, мечта приходит от того, что достиг в прошлом сезоне, когда не хватило всего одного шага с составом, который сохранился.

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Нам не хватает малых вещей, что дает нам надежду. В прошлом году нам не хватило 3 или 4 пункта? Нам надо приобретать эти очки каждую неделю, каждый тура, с концентрацией и командой, которую мы имеем.

Мы сделали немного изменений и очень скоро стремимся пожинать плоды наших преимуществ", – цитирует Анчелотти Football Italia.

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