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Милан определился с новым капитаном

13:15 81 Читати українською
Милан определился с новым капитаном
Алессио Романьоли / фото из соцсетей

Итальянский Милан решил, кто будет носить капитанскую повязку в нынешнем сезоне.

Капитаном Милана в нынешнем сезоне будет 23-летний защитник Алессио Романьоли, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Бывшим капитаном "россонери" был игрок сборной Италии Леонардо Бонуччи, который этим летом вернулся в Ювентус.

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Романьоли перешел в Милан из Ромы летом 2015 года, за это время защитник сыграл за "красно-черных" 111 матчей во всех турнирах, забив 5 мячей.

Первый официальный матч нового сезона Милан проведет в Неаполе, где завтра, 25 августа, сыграет против местного Наполи.

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Алессио Романьоли Алессио Романьоли Милан Милан Италия
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