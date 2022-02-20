Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини решил обойтись без общения со СМИ после поражения от Фиорентины (0:1).

Ни главный тренер, ни кто-либо из представителей бергамасков не пришел на послематчевую пресс-конференцию, сообщает Football Italia.

Отмененный гол Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 1:0

Рефери выгнал Гасперини на 64-й минуте поединка с Фиорентиной. Перед этим Руслан Малиновский мог сравнять счет, однако гол украинца отменили из-за неоднозначного офсайда у партнера. Наставник Аталанты был совершенно не согласен с этим решением.

Поражение не позволило команде Малиновского догнать Ювентус в зоне Лиги чемпионов.

"Смерть пассивного офсайда". У Малиновского украли эффектный гол – Аталанта беззубо проиграла Фиорентине