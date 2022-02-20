Керманич Аталанти Джан П'єро Гасперіні вирішив обійтись без спілкування зі ЗМІ після поразки від Фіорентини (0:1).

Ні головний тренер, ні будь-хто з представників бергамасків не прийшов на післяматчеву прес-конференцію, інформує Football Italia.

Скасований гол Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 1:0

Рефері вигнав Гасперіні на 64-й хвилині поєдинку з Фіорентиною. Перед цим Руслан Маліновський міг зрівняти рахунок, однак гол українця скасували через неоднозначний офсайд у партнера. Наставник Аталанти був абсолютно не згоден з цим рішенням.

Поразка не дозволила команді Маліновського наздогнати Ювентус у зоні Ліги чемпіонів.

"Смерть пасивного офсайда". У Маліновського вкрали ефектний гол – Аталанта беззубо програла Фіорентині