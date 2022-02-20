Фиорентина – Аталанта в рамках 26-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первая половина поединка проходила при определенном преимуществе хозяев, но счет на табло не менялся.

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После перерыва Кшиштоф Пйонтек вывел Фиорентину вперед. Буквально через несколько минут спасать Аталанту взялся Руслан Малиновский. Украинца вывели на свидание с голкипером, и он в касание загнал мяч в сетку ворот. Однако радость Руслана была преждевременной, арбитр зафиксировал офсайд у партнера Малиновского, что вызвало много споров, но гол был отменен.

Фиорентина все же удержала победный счет, который поднял "фиалок" на 7-е место, Аталанта – 5-я.

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