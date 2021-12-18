"Мы, безусловно, сами совершали ошибки, и пропущенные голы на первой минуте после серии рикошетов, как в случае с Миланом и Вильярреалом, усложняют нам игру. Однако, как и во всех этих матчах, команда восстановилась и играла в одну сторону. Один инцидент изменил игру, и я требую объяснений.

Если Паломино не коснулся мяча, то почему он в офсайде? Если Кристанте отправил мяч в ворота, то какая разница? Мы что, шутим? Паломино не касается мяча, не мешает игре, он просто стоит за Кристанте. Тогда бы стало 2:2 за 20 минут до конца, это совсем другая игра для Аталанты. Не поймите меня неправильно, Рома все равно могла бы выиграть, но это был переломный момент в матче.

Аталанта – Рома – 1:4 – видео голов и обзор матча

Если Паломино не коснулся мяча, то отменять гол – это безумие. Безумие – опять кто-то изменил правила, а нам не сказали? Судья объяснил мне, что Паломино был в офсайде и коснулся мяча. Но если это неправда, то что тогда произошло? Такие вещи лишают спорта авторитета. Паломино вообще не коснулся мяча. Это безумие! Кристанте он тоже не трогал, просто был за ним, так что не мешал игре.

Я проиграл 4:1 и пришел сюда, чтобы поговорить с вами, почему судьям не прийти сюда и не объяснить свои решения? Почему работу VAR не объясняют? Они подрывают доверие к футболу. Если мне скажут, что это ошибка, нам не повезло – хорошо. Но не пытайтесь говорить мне, что это правило. Тогда это всегда должно быть правилом. О чем мы вообще говорим?" – приводит слова Гасперини Football Italia.

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