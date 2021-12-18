Аталанта уступила Роме в 18-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Рома обыграла команду, которая перед стартом тура шла в топ-пятерке Серии А, впервые за последние 13 таких матчей. Абрахам шокировал Аталанту уже на первой минуте игры. Позже "волки" забили еще. Перед перерывом Муриэль, казалось, возобновил интригу, но во втором тайме забивали только римляне.

Рома показательно разбила Аталанту – знаковая победа Моуринью, неудачное возвращение Малиновского

1:4 – Жозе Моуринью празднует первую победу в Роме над действительно топовым соперником. "Джалоросси" набрали 31 очко и подтвердили намерение бороться за Лигу чемпионов. Аталанта прервала удачную 6-матчевую победную серию – бергамаски пока третьи с 37 пунктами.