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Гасперини стал почетным гражданином Бергамо – тренер Малиновского эмоционально прокомментировал выдающееся событие

19:24 10 Читати українською
Гасперини стал почетным гражданином Бергамо – тренер Малиновского эмоционально прокомментировал выдающееся событие
Джан Пьеро Гасперини / Reuters

Наставник Аталанты может похвастаться большим авторитетом среди жителей города Бергамо.

Главный тренер итальянского клуба удостоился звания почетного гражданина Бергамо, информирует Football Italia.

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В прошлом сезоне Гасперини вместе с местной Аталантой занял третье место Серии А, что позволило команде впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. "Для меня это не приз, а самый прекрасный подарок, который я когда-либо получал", – признался Гасперини во время вручения награды.

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Напомним, Аталанта станет соперником Шахтера в групповом этапе нынешней Лиги чемпионов. Кроме "горняков" и команды Руслана Малиновского за выход в плей-офф поборются Манчестер Сити и Динамо Загреб.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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