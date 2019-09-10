Гасперини стал почетным гражданином Бергамо – тренер Малиновского эмоционально прокомментировал выдающееся событие

Наставник Аталанты может похвастаться большим авторитетом среди жителей города Бергамо.

Главный тренер итальянского клуба удостоился звания почетного гражданина Бергамо, информирует Football Italia.

Малиновский в Аталанте: итальянская пресса засветила зарплату украинца

В прошлом сезоне Гасперини вместе с местной Аталантой занял третье место Серии А, что позволило команде впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. "Для меня это не приз, а самый прекрасный подарок, который я когда-либо получал", – признался Гасперини во время вручения награды.

"Группа значительно легче, чем мы ожидали", – звездный партнер Малиновского оценил соперников в ЛЧ - среди них и Шахтер

Напомним, Аталанта станет соперником Шахтера в групповом этапе нынешней Лиги чемпионов. Кроме "горняков" и команды Руслана Малиновского за выход в плей-офф поборются Манчестер Сити и Динамо Загреб.