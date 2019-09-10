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Малиновский в Аталанте: итальянская пресса засветила зарплату украинца

17:08 253 Читати українською
Малиновский в Аталанте: итальянская пресса засветила зарплату украинца
Руслан Малиновский / ФК Аталанта

Украинец – шестой в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба.

У Руслана контрактом предусмотрена зарплата в размере 1 миллиона евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

Малиновский мог оказаться в Роме, Милане или Бундеслиге – агент ФИФА

Больше Малиновского в Аталанте получают только Дуван Сапата (1,8 млн евро), Алехандро Гомес (1,8 млн евро), Луис Муриель (1,8 млн евро), Йосип Иличич (1,5 млн евро) и Марио Пашалич (1,3 млн евро). У Симона Кьяере, другого новичка бергамцев, аналогичная украинцу зарплата.

Напомним, лидер сборной Украины Руслан Малиновский перешел в Аталанту летом этого года с Генка. По неофициальным данным итальянцы заплатили за хавбека 13,7 млн евро.

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