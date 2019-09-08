"Группа значительно легче, чем мы ожидали", – звездный партнер Малиновского оценил соперников в ЛЧ - среди них и Шахтер

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Динамо – Кристалл: онлайн-трансляция матча – команда Михайличенко сыграет на фоне напряженной атмосферы в клубе
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Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – УкраинаЕвро-2020 — 15:33 636
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Конфликт игроков Динамо и Михайличенко после двух подряд неудач – стали известны новые подробностиУкраина — 14:09 1131
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