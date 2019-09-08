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"Группа значительно легче, чем мы ожидали", – звездный партнер Малиновского оценил соперников в ЛЧ - среди них и Шахтер

15:46 86 Читати українською
"Группа значительно легче, чем мы ожидали", – звездный партнер Малиновского оценил соперников в ЛЧ - среди них и Шахтер
Дуван Сапата (справа) / Getty Images

Форвард Аталанты Дуван Сапата прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

"Если честно, группа нам попалась гораздо легче, чем мы ожидали.

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Должны будем выкладываться в каждом матче на максимум, чтобы потом не жалеть. Также не стоит забывать, что в приоритете – Серия А, в которой мы также хотим быть стабильными", – приводит слова Сапаты La Gazzetta dello Sport.

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Напомним, соперниками Аталанты на групповой стадии Лиги чемпионов 2019/20 стали Манчестер Сити, Шахтер и загребское Динамо.

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