Гасперіні став почесним громадянином Бергамо – тренер Маліновського емоційно прокоментував визначну подію

Наставник Аталанти може похвалитися неабияким авторитетом серед жителів міста Бергамо.

Головний тренер італійського клубу удостоївся звання почесного громадянина Бергамо, інформує Football Italia.

Маліновський в Аталанті: італійська преса засвітила зарплату українця

У минулому сезоні Гасперіні разом з місцевою Аталантою посів третю сходинку Серії А, що дозволило команді вперше в своїй історії пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів. "Для мене це не приз, а найпрекрасніший подарунок, який я коли-небудь отримував", – зізнався Гасперіні під час вручення нагороди.

"Група значно легша, ніж ми очікували", – зірковий партнер Маліновського оцінив суперників в ЛЧ – серед них і Шахтар

Нагадаємо, Аталанта стане суперником Шахтаря у груповому етапі цьогорічної Ліги чемпіонів. Крім "гірників" та команди Руслана Маліновського за вихід у плей-офф поборються Манчестер Сіті і Динамо Загреб.