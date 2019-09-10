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Гасперіні став почесним громадянином Бергамо – тренер Маліновського емоційно прокоментував визначну подію

19:19 225 Читать на русском
Гасперіні став почесним громадянином Бергамо – тренер Маліновського емоційно прокоментував визначну подію
Джан П'єро Гасперіні / Reuters

Наставник Аталанти може похвалитися неабияким авторитетом серед жителів міста Бергамо.

Головний тренер італійського клубу удостоївся звання почесного громадянина Бергамо, інформує Football Italia.

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У минулому сезоні Гасперіні разом з місцевою Аталантою посів третю сходинку Серії А, що дозволило команді вперше в своїй історії пробитися до групового етапу Ліги чемпіонів. "Для мене це не приз, а найпрекрасніший подарунок, який я коли-небудь отримував", – зізнався Гасперіні під час вручення нагороди.

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Нагадаємо, Аталанта стане суперником Шахтаря у груповому етапі цьогорічної Ліги чемпіонів. Крім "гірників" та команди Руслана Маліновського за вихід у плей-офф поборються Манчестер Сіті і Динамо Загреб.

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Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
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